رجل يلجأ إلى حيلة غريبة للحصول على إقامة مجانية في الفنادق

لجأ رجل أمريكي إلى حيلة غريبة من أجل الحصول على إقامة فندقية مجانية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، قام ريان ستيت، بإطلاق قوارض في ثلاثة فنادق مختلفة على الأقل، من أجل تقديم شكوى، والحصول على تعويض بغرفة مجانية.

وكان صاحب الـ37 عاما يقوم بحجز غرف فندقية، ثم يطلق القوارض بمجرد وصوله إلى الغرفة، ويقوم بعدها بالاتصال بموظفي الفندق، شاكيا انعدام النظافة ووجود قوارض.

Utah man accused of releasing rodents in hotel rooms to get free stays https://t.co/qeO98leDYq pic.twitter.com/8Z5zlpsvQt — New York Post (@nypost) February 17, 2020

وعقب التقدم بالشكوى، كان يطالب بالإعفاء من دفع تكاليف الإقامة.

ومع تقدمه بالشكوى في العديد من الفنادق، ساورت الشكوك رجال الشرطة ليتم تفريغ كاميرات المراقبة، واكتشاف الجريمة.