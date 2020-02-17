كورقة شجرة... الرياح العاتية "تمرجح" سفينة هائلة الحجم... فيديو

مرجحت رياح عاتية سببتها العاصفة "دينيس" التي ضربت أجزاء من أوروبا، سفيتة في أحد موانئ اسكتلندا، مهددة الطاقم والركاب بخطر الغرق، بسبب مخاطر الاصطدام بالميناء البحري.

وصورت عدسات الكاميرا اللحظات المرعبة التي مرت بها العبارة الضخمة "كالماك" أثناء العاصفة وقد أخذتها الرياح، التي بلغت قوتها 80 ميلا في الساعة، يمينا ويسارا.

🎥 CalMac ferry MV Caledonian Isles rocking violently in Ardrossan harbour as Storm Dennis hits Scotland. Credit: Stuart Bell 🌊😲🤢 #ardrossan #arran #stormdennis # weatherwarning #scotland #calmac 🎥 pic.twitter.com/y7X0CPMm1Y — The Daily Record (@Daily_Record) February 14, 2020

وحاولت السفينة الانسحاب من ميناء أندروسان على الساحل الغربي لاسكتلندا، لكنها عانت كثيرا أثناء عملية المغادرة، بحسب "اندبندنت".

وأشادت الصحف بطاقم السفينة لمهارته الكبيرة التي أظهرها ولمناورته الناجحة والتي خرجت بالسفينة من دون أضرار، خصوصا أنها كانت قريبا جدا من الكتل الاسمنتية المحيطة بالميناء.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبل أيام عن مسؤولي مكتب الأرصاد الجوية، توقعات بتشكل عاصفة جديدة مسببة للأمطار الغزيرة والرياح العاتية، في أجزاء من المملكة المتحدة نهاية هذا الأسبوع.

وقال المسؤولون إن العاصفة المتوقعة "دينيس" ستتسبب في فيضانات وهبوب رياح شديدة تزيد سرعتها على 60 ميلًا في الساعة (96 كيلومترًا).