فيديو وصور... أقوى رجل في أفريقيا يتناول 8 دجاجات يوميا ويرفع 220 كغ

بات الشيخ أحمد الحسن سانو، المعروف باسم "إيرون بيبي"، أقوى رجل في أفريقيا وأحد أقوى الرجال في العالم.

سانو من بوركينا فاسو، يبلغ من العمر 27 عاما، ويبلغ طوله 190 سم ووزنه 183 كغ.

وأوضح سانو أنه من أجل الحفاظ على قوته، يتغذى على ثمان دجاجات يوميا.

.@IronBiby was bullied during his childhood for being overweight, but now he holds the title of Africa's strongest man pic.twitter.com/Od74LhwNak — Reuters (@Reuters) February 15, 2020

وأوضح إيرون بيبي أنه كان شغوفا بالرياضة منذ صغره، ومارس كل أنواع الرياضات، لكنه بسبب جسده الضخم وجد نفسه في رياضة رفع الأثقال.

يذكر أن سانو، يعد أول مواطن في بوركينا فاسو يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن رفع 60 كغ 69 مرة خلال دقيقة.