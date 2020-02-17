الكويت... ضبط متهمتين بتصوير مواطنة في مقطع مسيء

ضبطت إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت، خادمتين، تحملان جنسية آسيوية، صورتا مسنة على فراش طبي خلال تقديم قهوة بطريقة ساخرة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الأنباء"، تم تحديد مكان تصوير المقطع وهوية السيدة المسنة التي تم تصويرها في هذا المقطع المسيء، وضبط الخادمتين المتورطتين.

وأشار مصدر أمني إلى أن قوة من المباحث الإلكترونية توجهت إلى المنزل المذكور لضبط الآسيويتين، تمهيدا للتحقيق معهما وإحالتهما إلى الاختصاص بتهم متعلقة بإساءة استخدام الهاتف.

يذكر أن الوافدتين، اللتين يبدو أن إحداهما ممرضة على الأرجح، كانتا تقدمان القهوة وتقولان "قهوة كويتية" وبدت السيدة تجلس على سرير طبي بلا أي رد فعل.