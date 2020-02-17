فيديو... مهارة استثنائية من طيار تهزم الرياح العاتية

وثق مقطع فيديو هبوط ناجح لطائرة "إيرباص" تابعة لشركة طيران "الاتحاد" الإماراتية في مطار هيثرو ببريطانيا، بشكل جانبي.

وهبط الطيار تدريجيا في ظل مقاومة قوية من الرياح المعاكسة تحاول دفع الطائرة وجعلها تتأرجح.

Gulp!



Earlier today at Heathrow Airport#StormDennis

pic.twitter.com/3FlmVtjO3k — Britgirl Explains Brexit #FBPE (@MarieAnnUK) February 15, 2020

وفور الهبوط على أرض المدرج، قام الطيار بالالتفاف بشكل طفيف حتى يعيد الطائرة لمسارها الصحيح.

وتم إلغاء المئات من الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بسبب عاصفة "دينيس"، مع إلغاء شركة طيران "إيزي جت" أكثر من 230 رحلة.