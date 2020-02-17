تطورات مثيرة في حادث انتحار مذيعة بريطانية شهيرة

كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة في واقعة انتحار الممثلة والمذيعة البريطانية كارولين فلاك، حيث ادعت أنه تم استدعاء الإسعاف إلى منزل الضحية قبل يوم من انتحارها.

ونقلت وكالة "سكاي نيوز" عن متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن قوله: "تم استدعاؤنا مساء الجمعة إلى عقار سكني في شارع نورثولد شرقي لندن، وحضر الطاقم الطبي للكشف على الحالة لكن لم يتم اصطحابها إلى المستشفى".

وقبل يومين قالت أسرة "فلاك" في بيان رسمي: "نؤكد أن كارولين توفيت في 15 فبراير/ شباط، ونطلب من الصحافة احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب، وألا يحاولوا الاتصال بنا أو تصويرنا"، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، أنه تم العثور على جثة كارولين داخل شقتها، في العاصمة البريطانية لندن. وهو ما أكده محامي العائلة لنقابة الصحافة.

ورحلت كارولين فلاك، قبل خضوعها للمحاكمة، في واقعة اعتدائها على صديقها، والتي كانت مقررة في 4 مارس/ آذار المقبل. وألقت الشرطة القبض على كارولين، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، بتهمة الاعتداء على صديقها، البالغ من العمر 27 عاما في منزلهما، ما تسبب في جرح كبير برأسه.

وأفرجت القاضية جوليا نيوتن، عن كارولين بكفالة مالية، لكنها فرضت عليها شروطا، وهي عدم الاتصال بصديقها بأي شكل من الأشكال حتى موعد المحاكمة في الشهر القادم.

وفي السياق ذاته، اتهم وكلاء أعمال كارولين، المدعين العامين بإقامة "محاكمة استعراضية" حول مزاعم الإساءة المنزلية. وقالت شركة "ماني تالنت مانجمنت" التي كانت تدير أعمال الممثلة الراحلة في بيان: "تعرضت كارولين لضغط كبير بسبب قضية قائمة ومحاكمة محتملة غطتها وسائل الإعلام على نطاق واسع".