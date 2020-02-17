فيديو يظهر لحظات مرعبة أثناء زلزال مدمر في اليابان

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا إنه يرصد لحظة وقوع زلزال قوته 6.4 على مقياس ريختر، الذي ضرب شرقي اليابان.

ويرصد الفيديو، لحظة وقوع الزلزال، من داخل مطار سنديا في اليابان، الذي يقع على بعد حوالي 15 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة سينداي أكبر مدينة في منطقة توهوكو.

وبحسب الفيديو، فإن تأثير الاهتزازات على مبنى المطار، أدى إلى حالة من الهلع والرعب الشديد، الذي انتاب رواد المطار.

زلزال و تسونامي بمقدار 9 درجات يضرب شرق اليابان

وتم تصويره من مطار سنديا ... اخر الفيديو ماء البحر دخل بساحه المطار👇 pic.twitter.com/7V2iA9nGEU — د.جاسم خلفان (@DrJasimKhalfan) February 17, 2020

يذكر أن وكالة الأرصاد الجوية المركزية في البلاد أعلنت أن زلزالا بلغت قوته 7.0 درجة وقع في شمال شرقي اليابان، مما أثر على جزر هوكايدو والجزء الشمالي من جزيرة هونشو الرئيسية.

ووفقا للبيان، كان مركز الزلزال جنوب جزيرة ايتوروب (جزر كوريل الجنوبية)، على عمق 160 كم، ولم يتم الإبلاغ عن أية أضرار بعد.