99 مليون عام... العثور على أقدم نحلة في التاريخ

عثر مستكشفون على أقدم نحلة في التاريخ، تبلغ من العمر 99 مليون عام، محفوظة داخل حجر من الكهرمان.

ووفقا لما نشره موقع "ساينس نيوز"، تم العثور على هذه الحفرية في ميانمار، وهي تعود إلى منتصف العصر الطباشيري.

ويعود السجل الأحفوري للنحل إلى 65 مليون عاما، قبل أن يتم العثور على هذه الحفرية الأخيرة.

Flowers and Bees! What a great story for valentine's day. 99-Million-Year-Old Bee Found Encased in Burmese Amber https://t.co/ggBBme548z pic.twitter.com/JPCNJPwxXi — Prehistoric Museum (@PrehistoricMus) February 14, 2020

وتشترك النحلة المتحجرة في الصفات مع النحل الحديث، لكنها تمتلك بعض صفات الدبابير، مما يشير إلى تطورها من تلك الحشرة.

وقال أحد الباحثين: "تظهر الحفرية أن النحلة تغذت على حبوب اللقاح قبل أن تتشبث بها طفيليات الخنفساء، وتتسبب في موتها على جذع الشجرة قبل أن تفرز صمغ العنبر الذي احتجز داخله النحلة والطفيليات".