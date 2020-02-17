ماستركارد تعمل على نظام تأكيد الهوية من خلال طريقة مشي الشخص

تعمل "ماستركارد" الأمريكية إحدى أكبر شركات خدمات بطاقات الائتمان في العالم، على تقنية تحديد هوية الشخص من خلال مشيته.

موسكو - سبوتنيك. قال رئيس فرع الحلول الذكية لماستركارد، أدجاي بهالا، لوكالة "ماركيت ووتش": "نحن نعمل مع هيأت النقل على تأكيد هوية الشخص عن طريق الوجه أو طريقة سيره، كونهما طريقتان تميزان كل شخص عن الأخر".

وأشار إلى أن مشية كل شخص فريدة من نوعها، وتدرس ماستركارد ابتكار عن طريق القياسات الحيوية للأفراد، مثل طريقة السير والوجه ومعدل ضربات القلب وشكل الأوردة الدموية، لتأكيد هوية الشخص.

تعتبر شركة ماستركارد واحدة من أكبر مشغلي أنظمة الدفع في العالم. عدد المعاملات التي تتم من خلال نظام الدفع هذا يتجاوز 22 مليار دولار في السنة.