هكذا رد محمد رمضان على حملة مقاطعته

وأعلن رمضان على صفحته على "إنستغرام"، أن الأغنية تنشر قريباً جداً على قناته الرسمية على يوتيوب.

واعتبر البعض أن نشر برومو الأغنية الجديدة، تأتي في سياق رده على الهجوم على الحملة عليه في الفترة الأخيرة، ومطالب بمقاطعة فنه، بسبب أزمة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، الذي أوقف عن العمل مدى الحياة، بقرار من وزارة الطيران المدني المصري، بسبب نشر رمضان صور له وهو يقود طائرة خاصة كان الطيار مسؤولا عنها، ولكن رمضان استنكر مطالب الطيار وسخر منه.

وتجاهل أيضاً الرد على قرار نقابة الموسيقيين بوقفه عن الغناء.

وأصدرت نقابة الموسيقيين المصريين، برئاسة الفنان هاني شاكر، أمس الأحد، قرارا بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء.

وقبل أيام تقرر إلغاء الفقرة الغنائية لرمضان في مباراة السوبر المصري، بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقامة في إمارة أبوظبي الخليجية.

وعلق رمضان على نشر البرومو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "ثقة في الله نجاح أغنية (أيوه جدع) قريباً جداً على قناتي الرسمية على يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "طب من إمتى كان في حد همني.. من فيكم كان مد إيده شدني.. لو بعتوا إحنا عادي نشتري.. أنا جدع".

وتعود أزمة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عندما شارك محمد رمضان مقطعا مصورا له داخل قمرة قيادة طائرة خاصة، وبدا وكأنه يقودها، الأمر الذي جعل وزارة الطيران المدني المصري، تصدر قرارا بإلغاء رخصة الطيار، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.‏