الأرصاد المصرية تعلن حالة طقس يوم الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

ووفقا لما نشره موقع "مصراوي"، يسود بالوجه البحري طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع أمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

ويسود على السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

بينما يسود على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، بينما في جنوب الصعيد يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.