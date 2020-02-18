"فيسبوك" ينشئ لجنة مستقلة للنظر في قضايا الطعن

أنشأت شركة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، لجنة إشراف مستقلة تسمح للمستخدمين بالطعن في قرارات الشبكة الاجتماعية بخصوص محتوى المنشور.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة " فيسبوك ": "تحتاج الشركات بما فيها شركتنا إلى مزيد من المراقبة عند اتخاذ القرارات، لذلك نقوم بإنشاء لجنة إشراف مستقلة حتى يتمكن الأشخاص من الطعن في قرارات "فيسبوك" المتعلقة بالمحتوى".

وأضاف زوكربيرغ أن شركات التكنولوجيا يجب أن تخدم المجتمع، مشيرا إلى أن التنظيم الجيد يمكن أن يضر بأعمال "فيسبوك" في المستقبل القريب، ولكن على المدى الطويل سيكون أفضل للجميع".

وأعرب زوكربيرغ عن وجهة نظر مفادها أن الدولة يجب أن تساهم في مجال تنظيم الإنترنت، والحفاظ على التوازن بين حرية المستخدمين وأمنهم.

يشار إلى أن زوكربيرغ قال، في وقت سابق: "نحن مسؤولون عن فرض سياساتنا كل يوم ونتخذ ملايين قرارات المحتوى كل أسبوع. لكن في النهاية، لا أعتقد أن الشركات الخاصة مثلنا يجب أن تتخذ الكثير من القرارات المهمة حول المحتوى بمفردها".