أول رد من محمد رمضان على إلغاء حفله في مباراة السوبر بأبوظبي

View this post on Instagram

كل الحُب والتقدير لدولة #الامارات حكومة وشعباً تمنياتي بالنجاح والتوفيق لإتحاد كورة بلدي #مصر وشركة بريزنتيشن #تحيا_مصر 🇪🇬♥️🇦🇪 يوم موفق ان شاء الله #الاهلي و #الزمالك 💪🏽