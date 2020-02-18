أول رد من محمد رمضان على إلغاء حفله في مباراة السوبر بأبوظبي

رد الفنان المصري، محمد رمضان، على إلغاء فقرته الغنائية، في حفل مباراة السوبر المصري، بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقامة الخميس في إمارة أبوظبي.

واستعان "رمضان" في أول تعليق على استبعاده، بما قاله سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" من تقديم عمرو أديب، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إذ أوضح أن "هناك الكثير من الأخبار الخاطئة، وأن رمضان فنان كبير ولن تكفيه 10 دقائق فقط ليحتفل مع الجمهور، وأنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على الفنان الذي يحيي الحفل".

وكتب رمضان تعقيبا على الفيديو، موجها الشكر لدولة الإمارات والشركة المنظمة، وتمنى التوفيق والنجاح لهم في هذا اليوم، وقال: "كل الحب والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعبا تمنياتي بالنجاح والتوفيق لإتحاد كرة بلدي مصر وشركة بريزنتيشن، تحيا مصر، يوم موفق إن شاء الله الأهلي والزمالك".

وكان منظم الحفلات، نبيل السويسي، والمشرف على تقديم فقرة الفنان، محمد رمضان، بنهائي كأس السوبر المصري، أكد أن إلغاء الفقرة لظروف خارجة عن إرادة الجميع، بحسب وصفه.

وقال السويسي، في تصريح لموقع "مصراوي": "بداية لا صحة مطلقًا لغالبية الأخبار المثارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويُسأل في ذلك الكابتن محمد فضل من اتحاد كرة القدم المصري، ومجلس أبوظبي، لأنهم أطراف الموضوع".

وأضاف المشرف على تقديم حفلة الفنان: "ما حدث بالضبط أن هناك ظروفًا خارجة عن إرادة الجميع، أدت إلى إلغاء الفقرة الغنائية، وإلغاء الحفل الخاص بالمباراة، وليس إلغاء تواجد الفنان محمد رمضان نفسه"، وأشار إلى "أنها مسألة تخص التنظيم، ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالفنان".

وتابع السويسي: "هذا الأمر متداول منذ فترة، علمًا بأن مجلس أبوظبي ما زال حتى اليوم، يحاول مع اتحاد الكرة المصري إقامة الحفل".

وعما تردد بشأن تأثير أزمة الطيار المُقال، والفنان محمد رمضان، قال نبيل السويسي: "الموضوع تتم مناقشته منذ أكثر من أسبوعين، وقبل ظهور موضوع الطيار أصلا، وبالتالي لا علاقة لذلك مطلقا بالحفل".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرارا أمس الاثنين، بمنع محمد رمضان من الغناء، وكذلك كل مطربي المهرجانات الشعبية.