3628 كيلوغراما تم إرسالها... تعرف على قائمة طلبات رواد الفضاء من الطعام

أعلنت شركة الفضاء "Northrop Grumman" عن إطلاق الكبسولة الفضائية "Cygnus" من شاطئ فيرجينيا، وعلى متنها شحنة (3628 كيلوغراماً) تحتوي على أكثر من 3402 كيلوغرام من المعدات والتجهيزات.

إلى جانب الاختبارات والتجهيزات المعتادة، حملت الكبسولة جبن التشيدر والمانشيغو والفواكه والخضراوات الطازجة والشوكولاتة، و3 أنواع من حلوى الجيلي التي طلبها 3 رواد فضاء في المحطة بشكل صريح وهي "حبيبات سكيتلز، وحلوى هوت تاملز، وسكاكر مايك آند آيك".

NASA launches 8,000-pound shipment with cheese, fresh fruit, and candy into space to satisfy cravings of three astronauts stationed on the ISS

via https://t.co/axwg9vzVeS https://t.co/mNBsLnfvMH — charlieboy (@charlieboy_ron) February 16, 2020

​وتأجل الأمر 3 مرات خلال الأسبوع الماضي، وبمجرد إطلاق الكبسولة، قال جويل مونتالبانو نائب مدير برنامج المحطة الفضائية في ناسا: "إطلاق رائع"، وكانت هذه هي العملية الثالثة عشرة للشركة لتوصيل شحنة إلى محطة الفضاء لـ "ناسا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الريطانية.

وتعتبر محطة الفضاء في الوقت الحالي موطناً للأمريكيين جيسيكا ماير وأندرو مورغان والروسي أوليغ سكريبوشكا، ووصل مورغان إلى المحطة منذ يوليو/تمّوز الماضي، أما جيسيكا وأوليغ فقد وصلا منذ سبتمبر/أيلول، وسوف يمكثون على متنها حتى أبريل/نيسان المقبل.