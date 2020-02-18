علماء يعملون على استخراج المياه من غبار القمر

يسعى علماء لاكتشاف طريقة لاستخراج المياه من غبار القمر الذي أتى به نيل أرمسترونغ إلى الأرض.

ويجري علماء من الجامعة المفتوحة في ميلتون كينيز، دراسات على غبار القمر لمعرفة ما إذا كان من الممكن استخدام الأكسجين المخزن فيه لإنتاج الماء.

ويمكن لمثل هذه التقنيات مساعدة أي قواعد مفترض إنشاؤها مستقبلا على سطح القمر، على أن تكون أكثر اعتمادا على نفسها.

Did you know our researchers are investigating ways humans can 'live off the land' when they set foot on the moon? 🌖



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وقام العلماء بتسخين العينات بهدف الحصول على الأكسجين الموجود داخلها، لتتفاعل مع الهيدروجين الإضافي لصنع الماء.

ويأمل الفريق أن يكون من الممكن إجراء اختبارات لإنتاج المياه القمرية على القمر نفسه خلال خمس سنوات، بمساعدة وكالة الفضاء الأوروبية وخبراء من روسيا.

ويحاول فريق العلماء اكتشاف طرق أخرى تجعل من الممكن لرواد الفضاء استغلال موارد القمر، حيث يحاولون إيجاد طريقة لإذابة غبار القمر وتشكيل طوب بناء يمكن استخدامه في بناء القواعد على القمر.