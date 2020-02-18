شاهد لحظة ابتلاع نهر لمنزل في ثوان

وسقط المنزل إثر انهيار أرضي وقع في المنطقة.

ولم يصب أحد بأذى من جراء سقوط المنزل، فيما أغلقت السلطات المنطقة.

ونجحت فرق الإنقاذ في إجلاء السكان من المنزل سريعا قبل لحظات قليلة من الانهيار.