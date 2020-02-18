صاحب مطعم شهير يهدد بمقاضاة محمد رمضان... فيديو

هدد صاحب أحد المطاعم الشهيرة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، الفنان المصري، محمد رمضان، برفع دعوى قضائية ضده، بسبب تصوير فيديو كليب داخل محله، دون الحصول على إذن مسبق منه.

وقال ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس" في مقطع مصور شاركه عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إنه تفاجأ بدخول محمد رمضان، أمس الاثنين، ومعه مجموعة كبيرة من الكاميرات، وعندما طلب منه الاستئذان، فوجئ برد المنتج الخاص به: "بلاش علشان متزعلش".

وأكد "البرنس" أنه من حقه أن يقاضي محمد رمضان، لأنه استغل "براند" المطعم، دون الحصول على إذن منه.

وأشار ناصر البرنس إلى أن هناك العديد من كبار النجوم يأتون إليه، ويستأذنهم قبل أن يسجل فيديو معهم من أجل الترويج لمحله، موضحا أن هذه هي الأصول، والبروتوكول الطبيعي الذي تلتزم به كل الناس.

واستطرد: "سأرفع دعوى قضائية، ومن حقي وبلدي تجيبلي حقي ولن أترك حقي يضيع، النجم محمد رمضان فوق دماغنا، ولكن هذا عمل ولا صداقة في العمل".

ثم عرض صاحب مطعم البرنس، في مقطعه المصور، فيديوهات لما قام به محمد رمضان بداخل محله دون إذنه، والتي صورتها كاميرات المراقبة الخاصة به، ويبلغ عددها 65 كاميرا.

وتنضم أزمة محمد رمضان مع مطعم "البرنس" إلى ملف أزماته الأخيرة، إذ تم إلغاء دعوته لإحياء حفل افتتاح مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية، فريقي الأهلي والزمالك، والمقامة الخميس في أبوظبي، فضلا عن أزمته مع الطيار المفصول مدى الحياة، وصولا لإصدار نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، قرار بمنعه من الغناء.