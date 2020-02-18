صورة... مليون يورو قيمة إكسسوارات تزينت بها صديقة رونالدو

نشرت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة جديدة لها وهي ترتدي مجوهرات باهظة الثمن.

وقدرت تقارير القيمة الإجمالية للإكسسوارات التي وضعتها على يدها اليسرى بنحو مليون يورو.

وارتدت جورجينا خاتما من الياقوت الأزرق مرصع بالألماس تصل قيمته إلى نحو 800 ألف يورو.

View this post on Instagram A post shared by @euro_scope on Feb 17, 2020 at 12:27pm PST

وظهرت جورجينا أيضا بساعة من الذهب الأبيض ماركة "Patek Philippe"، يبلغ سعرها 40 ألف يورو، بجانب أساور تقدر تكلفتها الإجمالية بأكثر من 30 ألف يورو.

يذكر أن رونالدو ارتبط بجورجينا، عقب عام من انفصاله عن صديقته الروسية السابقة، إرينا شايك، بعد أن تعرف عليها في مدريد عام 2016، وكانت وقتها تعمل بائعة في متجر "غوتشي".

كريستيانو رونالدو لديه أربعة أطفال، ثلاثة من أمهات يرفض الدون الكشف عن هويتهن، وطفلة وحيدة من جورجينا.