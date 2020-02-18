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15:58 GMT18 فبراير/ شباط 2020
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    الممثل المصري محمد رمضان في أغنية نمبر وان

    الطيار الموقوف عن العمل يطالب محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه

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    حددت محكمة 6 أكتوبر الابتدائية في مصر، جلسة 19 مارس المقبل، لنظر دعوى تعويضية بقيمة 25 مليون جنيه، أقامها الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر ضد الفنان محمد رمضان.

    وبحسب موقع "مصراوي"، تضمنت الدعوى طلب تعويض عن الخسائر المادية التي تعرض لها بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان من داخل مقصورة الطائرة.

    الفنان المصري محمد رمضان
    © AFP 2019 / PIUS UTOMI EKPEI
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    كان المحامي سمير محمد فوزي أمين، وكيل الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، تقدم بدعوى قضائية بدائرة التعويضات أمام محكمة الجيزة، لتعويضه ماديا بـ25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها محمد رمضان، وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

    وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

    كان المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، يوم السبت الماضي، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به بسبب وقفه نهائيا عن العمل، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 26 فبراير، لحضور الفنان محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

    و​كان الطيار أشرف أبواليسر ظهر في مقطع فيديو مؤخرا، هاجم فيه محمد رمضان، وقال إن الفنان طلب التقاط صورة تذكارية من كابينة القيادة لكي يشاهدها نجله، وقام رمضان بنشرها على الميديا دون علمه أو موافقته مما تسبب في وقفه عن العمل مدى الحياة.

    وأضاف أن رمضان سبق أن وعده بالتدخل لحل مشكلته، وهو يحاول التواصل معه منذ أشهر دون جدوى.

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