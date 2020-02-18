قبل مطربي المهرجانات... هاني شاكر خاض حروبا ضد فنانين آخرين... من هم؟

قائمة المحظورين
يضم كشف النقابة، 23 اسما لمجموعة من الفرق ومطربي المهرجانات، وهم: أبو ليلة، الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيغا، حسن شاكوش، ريشة كوستا، علي سمارة وأحمد عزت، الدخلاوية، ولاد سليم، حمو بيكا، شواحة، نجوم المهرجانات، علاء فيفتي، عمر كمال، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ، فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالي، كزبرة وحنجرة، مجدي شطة، ووزة مطرية، بحسب موقع "في الفن".
وصدر القرار، بعد ساعات من الجدل الذي أُثير عقب حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، الجمعة 14 فبراير/ شباط 2020، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة، وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".
جملة " أشرب خمور و حشيش " اللي مضايقة الناس— ♕ آحًـــمِــدّ آمِــيّــنٌ ♕ (@Ahmed_amin25) February 18, 2020
هو حسن شاكوش هو اللي هيفسد الذوق العام لوحده ولا عشان الواد غلبان و ملوش ضهر و حسيتوا انه هياكل اللقطة و يقعد مطربين كبار ؟
عمري ما كنت اتمني إني في يوم من الايام ابقي بدافع عن شخص بيقدم فن غير هادف بس السلخانة و الإفتراء دا شيء مقرف pic.twitter.com/DSA64kJ7Ve
وجاء في بيان النقابة، أنه "على جميع المنشأت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات، عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".
وقالت النقابة في بيانها، إنه "في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية، ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، وهي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منه، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف، فإنه بات من الضروري إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء".
محمد رمضان
كما أكد شاكر أن قراره يشمل الممثل محمد رمضان، وذلك لأنه لم يلتزم في آخر حفل له أقيم في مصر، بالإقرار الذي تعهد به في نقابة المهن الموسيقية، بالالتزام بالآداب والقواعد العامة والملابس المحترمة.
وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، الأحد: "أنا عملت التعهد ده تطوعا مني وحرصا عليه وعلى الشكل العام للفن، ودي مش شغلتي، ده شغل المصنفات الفنية، ومحمد رمضان لم يلتزم في الحفلة وطلع على المسرح لابس حاجة تانية خالص، طلع بقميص شيفون وعريان"، بحسب تصريحاته لبرنامج "على مسوؤليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد".
ولأن الخيل قد قلت... تحلّت حمير الحي بالسرج الأنيق— Mohamed afifi (@Mohamed29500704) February 16, 2020
فإذا ظهر الحمار بزى خيلٍ.. فلا كاشف لأمره إلا النهيق ..👌#محمد_رمضان pic.twitter.com/YTh6ec0uLO
وتابع نقيب المهن الموسيقية، بأن محمد رمضان يعتبر ما يقدمه على المسرح في الحفلات من استعراضات نوعا من أنواع النجاح.
جدل وسخرية
وأثار قرار هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، جدلا بين عدد من الفنانين، ما بين مؤيد ومعارض؛ إذ قال الملحن المصري حلمي بكر: "لو بالفعل تم تنفيذ قرار هاني شاكر بإيقاف مطربي المهرجانات فأنا أحييه، أحييه... لأنهم أصبحوا قوة، وأصبحنا في زمن أغاني البلطجة"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
وعلى النقيض، فقد وجه المطرب المصري رامي صبري، رسالة إلى هاني شاكر، قال فيها: "حاول أن تجلس مع كل شباب المهرجانات في اجتماع كبير، وتضع لهم قواعد يتقيدون بها، ولكن لا تمنعهم بسبب رزقهم، وكذلك لأن هناك جمهور كبير يتابعهم، وأنا أعلم أنك ترغب في أن تحافظ على الفن في مصر، ولكن لا تقطع رزقهم وحياة الغالية".
كما نال قرار هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، من جانب محبي أغاني المهرجانات، فنشروا صورا وفيديوهات لهاني شاكر، وهو يؤدي تلك الأغاني، لكن بعد استبدال كلماتها بأخرى، فيما نشر البعض الآخر أغنية لهاني شاكر بلقطات من زفاف شعبي في فيلم "الفرح"، من بطولة خالد الصاوي.
المهرجانات بمصر بعد هيك انبسط يا هاني يا شاكر 🥺💔😂😂— Mohamed AlAbadi 🇬🇧 (@MAldawahik) February 18, 2020
#هاني_شاكر #مهرجانات pic.twitter.com/wChnSLFaxX
لأ وأنت الشهادة لله مجتمع مثقف قوي— Ahmed Ragabawy (@7a7aRagab) February 16, 2020
وأغاني المهرجانات تشكل خطر عليك pic.twitter.com/W6NRS0eNxi
نقيب دخل التاريخ
ولم يندهش الكثير من قرار هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات، خاصة مع احتفاظه بمنصبه كنقيب للموسيقيين لمدة 6 سنوات، فضلا عن أنه أول نقيب للموسيقيين يفوز من أول جولة انتخابية على منافسه، بفارق يقترب من 1000 صوت، وهو أمر لم يتحقق من قبل، حتى مع أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وحلمي أمين وصلاح عرام.
وكان أكبر فوز لنقيب الموسيقيين على منافسه للموسيقار الراحل حسن أبو السعود، في انتخابات عام 2006 بعدما فاز بفارق يقترب من 800 صوت على منافسه حلمي أمين.
وقبل حروبه مع مطربي المهرجانات الشعبية، كان لهاني شاكر، معارك مع المطربين الآتين:
شيرين عبد الوهاب
أصدر هاني شاكر قرارا في مارس/ آذار 2019، بإيقاف المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن الغناء، على خلفية اتهامها "بتهديد الأمن القومي المصري"، بسبب تصريحاتها خلال حفل غنائي أحيته في البحرين، والذي قالت فيه إنها "هناك تتحدث براحتها ولكن لو تكلمت في بلدها فستسجن".
وقال شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، إن هذا القرار جاء نتيجة للشكاوى الكثيرة ضد شيرين عبد الوهاب، فضلا عن حالة الجدل المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
شيرين عبد الوهاب توافق على غناء شارة مسلسل 2020 باللهجة اللبنانيةhttps://t.co/rTMf8M2eAr#mtvlebanonstars pic.twitter.com/SG3h1L67HN— MTV Lebanon (@mtvlebanon) February 11, 2020
وأردف: "ما فعلته شيرين عبد الوهاب غلطة كبيرة في حق مصر، فكيف تقول أن من يعبر عن رأيه في مصر يتم حبسه، شيرين ما بتعرفش تهزر وأنا قولت لها هذا من قبل ونبهتها أن المسرح فقط للغناء وليس للهزار".
لكن في شهر يونيو/ حزيران 2019، قرر هاني شاكر رفع إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء.
وقال في بيان لنقابة الموسيقيين: "ستظل نقابة المهن الموسيقية درعا من دروع الوطن تزود وتدافع عنه ضد كل من يتجاوز ضده في الداخل أو الخارج بما لديها من حقوق قانونية من مراقبة تمتد على جميع أعضائها ومراقبة سلوكياتهم وتقويمه".
ميريام فارس
رفضت نقابة الموسيقيين المصريين، برئاسة هاني شاكر، في يونيو 2019، منع المطربة اللبنانية، ميريام فارس، إثر تصريحاتها على هامش مهرجان "موازين" المغربي، التي قالت فيها إنها "أصبحت ثقيلة على مصر"، وهو ما عرضها لانتقادات شديدة.
ميريام فارس تصدم الجمهور بوصلة رقص في الإمارات .. فيديو!https://t.co/8jc7YIWb5i pic.twitter.com/PuU3gSxOVN— زاد الأردن الإخباري (@JordanZad1) February 17, 2020
وأوضحت النقابة وقتها، أن "هناك فارقا في تعاملها بين واقعتي شيرين عبد الوهاب وميريام فارس، مؤكدة أن الأخيرة أساءت التعبير والتقدير تجاه فئة من العاملين في مجال الحفلات الموسيقية وهم المتعهدين، وبعد ساعات من الجدل اعتذرت للنقابة وللمصريين عموما، على الرغم من أنها ليست عضوا في النقابة المصرية، لذلك لا مجال مطلقا لمقارنة هذا الموقف مع موقف أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب".
حكيم
أحالت نقابة المهن الموسيقية المصرية، المطرب حكيم، إلى التحقيق، في شهر سبتمبر/ أيلول 2019، بعد أن تقدم ضده رئيس لجنة العمل بالنقابة بشكوى لتعديه على مندوب النقابة إبراهيم الصغير خلال حفل زفاف.
وأوضح المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى، في بيان، أن حكيم اعتدى على إبراهيم الصغير، في الفندق المقام به حفل الزفاف.
حفل زفاف ابن #توفيق_عكاشة— جريدة الدستور (@ElDostorEgypt) January 11, 2020
حضور المطرب حكيم#حكيم pic.twitter.com/ujcGXpeRVg
وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت بيانا من قبل، اتهمت من خلاله حكيم بفبركة حادث انقلاب سيارته واتهمته بالتضليل والتلاعب بمشاعر الجمهور، ويبدو أن هذا البيان أثار غضب حكيم ودفعه للتشاجر مع أحد موظفي النقابة.
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