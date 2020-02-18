قبل مطربي المهرجانات... هاني شاكر خاض حروبا ضد فنانين آخرين... من هم؟

منذ أن تولى الفنان هاني شاكر، رئاسة نقابة المهن الموسيقيين المصريين، في عام 2015، أخذ عهدا على نفسه بالتصدي لكافة أشكال الفن الهابط والبذيء، ليخوض من وقتها العديد من الحروب، وكان آخرها قراره المثير للجدل، بمنع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء.

قائمة المحظورين

يضم كشف النقابة، 23 اسما لمجموعة من الفرق ومطربي المهرجانات، وهم: أبو ليلة، الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيغا، حسن شاكوش، ريشة كوستا، علي سمارة وأحمد عزت، الدخلاوية، ولاد سليم، حمو بيكا، شواحة، نجوم المهرجانات، علاء فيفتي، عمر كمال، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ، فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالي، كزبرة وحنجرة، مجدي شطة، ووزة مطرية، بحسب موقع "في الفن".

وصدر القرار، بعد ساعات من الجدل الذي أُثير عقب حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، الجمعة 14 فبراير/ شباط 2020، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة، وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".

جملة " أشرب خمور و حشيش " اللي مضايقة الناس

هو حسن شاكوش هو اللي هيفسد الذوق العام لوحده ولا عشان الواد غلبان و ملوش ضهر و حسيتوا انه هياكل اللقطة و يقعد مطربين كبار ؟

عمري ما كنت اتمني إني في يوم من الايام ابقي بدافع عن شخص بيقدم فن غير هادف بس السلخانة و الإفتراء دا شيء مقرف pic.twitter.com/DSA64kJ7Ve — ‏‎♕ آحًـــمِــدّ آمِــيّــنٌ ♕ (@Ahmed_amin25) February 18, 2020

وجاء في بيان النقابة، أنه "على جميع المنشأت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات، عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".

وقالت النقابة في بيانها، إنه "في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية، ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، وهي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منه، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف، فإنه بات من الضروري إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء".

محمد رمضان

كما أكد شاكر أن قراره يشمل الممثل محمد رمضان، وذلك لأنه لم يلتزم في آخر حفل له أقيم في مصر، بالإقرار الذي تعهد به في نقابة المهن الموسيقية، بالالتزام بالآداب والقواعد العامة والملابس المحترمة.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، الأحد: "أنا عملت التعهد ده تطوعا مني وحرصا عليه وعلى الشكل العام للفن، ودي مش شغلتي، ده شغل المصنفات الفنية، ومحمد رمضان لم يلتزم في الحفلة وطلع على المسرح لابس حاجة تانية خالص، طلع بقميص شيفون وعريان"، بحسب تصريحاته لبرنامج "على مسوؤليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد".

ولأن الخيل قد قلت... تحلّت حمير الحي بالسرج الأنيق

فإذا ظهر الحمار بزى خيلٍ.. فلا كاشف لأمره إلا النهيق ..👌#محمد_رمضان pic.twitter.com/YTh6ec0uLO — Mohamed afifi (@Mohamed29500704) February 16, 2020

وتابع نقيب المهن الموسيقية، بأن محمد رمضان يعتبر ما يقدمه على المسرح في الحفلات من استعراضات نوعا من أنواع النجاح.

جدل وسخرية

وأثار قرار هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، جدلا بين عدد من الفنانين، ما بين مؤيد ومعارض؛ إذ قال الملحن المصري حلمي بكر: "لو بالفعل تم تنفيذ قرار هاني شاكر بإيقاف مطربي المهرجانات فأنا أحييه، أحييه... لأنهم أصبحوا قوة، وأصبحنا في زمن أغاني البلطجة"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وعلى النقيض، فقد وجه المطرب المصري رامي صبري، رسالة إلى هاني شاكر، قال فيها: "حاول أن تجلس مع كل شباب المهرجانات في اجتماع كبير، وتضع لهم قواعد يتقيدون بها، ولكن لا تمنعهم بسبب رزقهم، وكذلك لأن هناك جمهور كبير يتابعهم، وأنا أعلم أنك ترغب في أن تحافظ على الفن في مصر، ولكن لا تقطع رزقهم وحياة الغالية".

كما نال قرار هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، من جانب محبي أغاني المهرجانات، فنشروا صورا وفيديوهات لهاني شاكر، وهو يؤدي تلك الأغاني، لكن بعد استبدال كلماتها بأخرى، فيما نشر البعض الآخر أغنية لهاني شاكر بلقطات من زفاف شعبي في فيلم "الفرح"، من بطولة خالد الصاوي.