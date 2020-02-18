"براميل البيرة" تغلق طريقا سريعا في منطقة نورماندي الفرنسية

أدى انقلاب شاحنة محملة ببراميل البيرة، على الطريق السريع في الشمال الغربي لفرنسا صباح اليوم الثلاثاء، إلى اختناقات مرورية وفقا لقناة تلفزيون "فرانس 3 نورماندي" .

وانتشرت شحنة براميل البيرة، التي تزن حوالي 26 طنا على امتداد 100 متر على طريق سريع قرب بلدة "برافي" في منطقة نورماندي، وتشير الصور من مكان الحادث إلى أنها بيرة "هاينكن" .

وأصيب سائق الشاحنة بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى.

ووفقًا لشرطة المرور، أدى الحادث، إلى إرغام السائقين القادمين من بلدة "كان" (المركز الإداري لمديرية كالفادوس) نحو "رين" (المركز الإداري لمنطقة بريتان) على البحث عن طرق التفافية لتجاوز الاختناقات المرورية.

وتعمل المعدات الخاصة في مكان الحادث، ووعدت السلطات بإزالة آثار الحادث المروري بحلول الساعة 18.00 [20.00 بتوقيت موسكو] .