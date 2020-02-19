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13:38 GMT19 فبراير/ شباط 2020
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    مسلسل زلزال - شهر رمضان، 2019

    محمد رمضان يرد على قرار منعه من الغناء في مصر ويكشف سر الهجوم ضده

    © Photo / MBC MASR
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    أصدر الفنان المصري محمد رمضان، بيانا عبر موقع "فيسبوك"، رد فيه على قرار منعه من الغناء في مصر، مؤكدا أنه "يتعرض لحرب...".

    وقال محمد رمضان في البيان: "جمهوري وأهلي وناسي، أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي، ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي، زي ما بعرف أمي إني اشتريت حاجة بحبها، بعرفكم لأن أنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي".

    وأضاف: "وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب الممنهجة من معظم الاتجاهات... والسبب هو أنه لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية"، معتبرا أن "الهدف من تلك الحرب، هو إثارة الفتنة بينه وبين جمهوره"، على حد قوله.

    وكان نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر، قد أصدر قرارا الأحد الماضي، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، ومن بينهم محمد رمضان، موجها القرار إلى كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

    وبما أن قرار المنع من الغناء لم يكن الأزمة الوحيدة التي واجهته خلال الأيام الماضية، علق رمضان على قضية الطيار المصري المفصول. وقال في بيانه: "زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه أن مش أي حد يغلط يتم إيقافه مدى الحياة، العقوبة فعلا قاسية جدا، إنما مش قصدي الطيار خالص، والدليل أن كل الطيارين الذين سمحوا بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت (صورهم) على السوشيال ميديا، لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى".

    وتابع: "مع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احتراما لكم. ثقتي في الله ثم فيكم أن الظلم لا ينتصر أبدا.. #ثقة_في_الله_نجاح".

    وتعود أزمة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عندما شارك محمد رمضان مقطعا مصورا له داخل قمرة قيادة طائرة خاصة، وبدا وكأنه يقودها، الأمر الذي جعل وزارة الطيران المدني المصري، تصدر قرارا بإلغاء رخصة الطيار، وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.‏

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    الكلمات الدلالية:
    الغناء, هاني شاكر, محمد رمضان, مصر
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