هاتف ذكي يمنعك من التقاط صور سيلفي عارية

أعلنت شركة هواتف يابانية، عن إطلاق هاتف ذكي جديد، يمنع مستخدميه من التقاط صور لهم وهم عراة.

ووفقا لموقع "أوبيرغيزمو" فإن شركة "تون موبيك "Tone Mobile"أطلقت هاتف "تون 20يي" مزود ببرنامج لديه القدرة على اكتشاف ما يحدد أنها "صور غير لائقة"، وإذا اكتشف ذلك، فسيتم منع التقاط الصورة، كما سيتم تجاهل بيانات أي صور تم التقاطها دون حفظها.

وأضاف التقرير أنه من خلال منع المستخدمين من التقاط صور شخصية عارية، فإنه يمنع هؤلاء المراهقين من خداع المحتالين عبر الإنترنت، الذين قد يهددونهم بإرسال صور مسيئة لأنفسهم، ويمكن تعطيل هذه الميزة بواسطة المستخدمين البالغين إذا أرادوا.

تزويد الهاتف بهذه الخاصية يأتي لإضافة خاصية أمان جديدة للهواتف، فأجهزة "Tone Mobile"موجهة للأشخاص الراغبين في هواتف بسيطة وذات ميزانية محدودة، وقد يكونوا من الشباب أو لمن ما زالوا في المدرسة.

ويُعد هذا الهاتف هو أحدث طراز للهاتف الذكي "كاكيوسو"، للشركة ذات التكلفة المنخفضة، حيث يبلغ سعر الهاتف 19.800 ين أي مايعادل 180 دولارا أمريكيا، ولا يزال الهاتف يحتفظ بقائمة من الميزات المقبولة تماما، مع شاشة 6.26 بوصة ونظام التشغيل أندرويد9.0 و 64 غيغابايت من التخزين وكاميرا ثلاثية العدسات.