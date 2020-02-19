شاهد... ماذا فعل محمد صلاح مع طفل سوري فقد إحدى ساقيه في الحرب

قام المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بلفتة رائعة مع أحد الأطفال السوريين.

لقد فقد الطفل السوري خميس الجاسر (8 سنوات)، جزءًا من ساقه اليمنى بقصف في سوريا، ويعيش حاليا ضمن اللاجئين السوريين في تركيا.

وبحسب شبكة "بليتشر ريبورت"، فقد قام صلاح بإرسال حذائه بعد التوقيع عليه إلى خميس من أجل رفع معنوياته، والشد على أزره.

وأشارت الشبكة إلى أن خميس لا يزال يحب كرة القدم، ويحرص على ممارستها، مضيفة أنه من عشاق النجم المصري محمد صلاح، ويتابع مباريات ليفربول باستمرار من أجله.