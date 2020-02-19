سمكة قرش ضخمة تسبح قرب سفينة صيد في مشهد أدهش القبطان... فيديو

سبح قرش أبيض كبير، قبالة ساحل سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالقرب من قارب مليء بالصيادين، الذين تمكنوا من تصويره بينما كان يتحرك أمامهم ببطء.

وأشار موقع "آ بي سي-7" الأمريكي، إلى أن فريق من الصيادين قبالة سواحل سانتا باربرا الأمريكية، تمكن من تصوير سمكة القرش، التي سبحت بالقرب من سفينتهم.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي صوره الصيادون سمكة القرش تسبح بهدوء قرب السفينة، بينما كانوا في رحلة صيد.

مفاجأة القبطان

ووفقًا للمصدر، فإن القبطان أكد أن القرش تراوح طوله بين 5 و6 أمتار، مضيفا أنه كان هادئا جدا ما سمح للصيادين بتصويره.

وأضاف القبطان "قمت بالصيد وتنظيم رحلات في المنطقة لأكثر من 20 عامًا، لكن هذا المشهد كان صادماً، حتى بالنسبة لي".