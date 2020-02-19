مقتل مغني راب أمريكي شهير داخل منزله... صورة وفيديو

لقي مغني الراب الأمريكي الشهير، بوب سموك، مصرعه داخل منزله إثر إطلاق النار عليه من جانب رجلين اقتحما المنزل وهو بداخله.

وأوضحت شرطة لوس أنجلوس، أن سموك فارق الحياة فور وصوله للمستشفى، بينما هرب الجانيان.

ولم تتمكن الشرطة من تحديد دوافع مطلقي النار على صاحب الـ20 عاما، وما إذا كان اقتحام المنزل بدافع السرقة أم لدوافع أخرى.

You were the leader of a movement.

Your impact will never be forgotten.

R.I.P. Pop Smoke. pic.twitter.com/J08mZYwFqg — Spotify (@Spotify) February 19, 2020

وأفاد شهود باقتحام الجانيين المنزل مرتديين أقنعة، قبل أن يطلقا رصاصتين ثم يهربا سيرا على الأقدام.

You didn’t have to listen to Pop Smoke’s music to have empathy for a 20 year old losing their life. Same way you didn’t have to watch basketball when to be hurt over Kobe Bryant . Some of you try so hard to look cool on twitter,

Sending my prayers to his family and friends pic.twitter.com/UYmrR1BzZ1 — GENIUS (@General_wongie) February 19, 2020

وأعلنت الشرطة الأمريكية تكثيف دورياتها الأمنية، بهدف إلقاء القبض على الجناة في أسرع وقت.