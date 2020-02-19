مقتل مغني راب أمريكي شهير داخل منزله... صورة وفيديو

وأوضحت شرطة لوس أنجلوس، أن سموك فارق الحياة فور وصوله للمستشفى، بينما هرب الجانيان.
ولم تتمكن الشرطة من تحديد دوافع مطلقي النار على صاحب الـ20 عاما، وما إذا كان اقتحام المنزل بدافع السرقة أم لدوافع أخرى.
You were the leader of a movement.— Spotify (@Spotify) February 19, 2020
Your impact will never be forgotten.
R.I.P. Pop Smoke. pic.twitter.com/J08mZYwFqg
وأفاد شهود باقتحام الجانيين المنزل مرتديين أقنعة، قبل أن يطلقا رصاصتين ثم يهربا سيرا على الأقدام.
You didn’t have to listen to Pop Smoke’s music to have empathy for a 20 year old losing their life. Same way you didn’t have to watch basketball when to be hurt over Kobe Bryant . Some of you try so hard to look cool on twitter,— GENIUS (@General_wongie) February 19, 2020
Sending my prayers to his family and friends pic.twitter.com/UYmrR1BzZ1
وأعلنت الشرطة الأمريكية تكثيف دورياتها الأمنية، بهدف إلقاء القبض على الجناة في أسرع وقت.
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