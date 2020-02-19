أم وليست خادمة... تحرك شرطة أبوظبي بسبب فيديو أثار ضجة كبيرة

أثار مقطع فيديو ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر سيدة تعذب طفلة صغيرة في أبوظبي بالإمارات.

وأعلنت شرطة أبوظبي، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على المرأة التي ظهرت في المقطع، وهي تعذب الطفلة الصغيرة بطريقة وحشية مستغله غياب الأب.

وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنها "ألقت القبض على أم تعذب طفلتها بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب وتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

وأشارت الشرطة في بيانها، إلى أن "الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع اشكاله".

وأوضحت شرطة أبوظبي أنها لا تتهاون لكل من يلحق الأذى بالأطفال وتتخذ كل ما يلزم وفق إجراءات القانون.

وأضافت "دولة الإمارات العربية المتحدة سنت قوانين وتشريعات خاصة بالطفل"، مشيرة إلى "قانون وديمة رقم 3 لسنة 2016 والذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه".

يشار إلى تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ خلال الساعات الماضية، باسم "خدامة تعذب بنت".

كما تداول النشطاء معلومات تفيد بأن "الطفلة يتيمة الأم وأن معنفتها هي خادمة المنزل وتستغل غياب الأب بسبب انشغاله في العمل لتعنيف الطفلة"، إلا أن الشرطة كشفت أن المعنفة هي أم الطفلة، وقامت بذلك بسبب خلافات مع زوجها والد الطفلة.