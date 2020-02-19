كشف أثري في العراق قد يفجر مفاجآت عن الإنسان القديم... صور وفيديو

اكتشف علماء آثار في العراق هيكلا عظميا يخص "نياندرتال" عمره 70 ألف عام، ليثير حالة من الجدل حول تطور الإنسان القديم بشكل يؤهله لإقامة طقوس الدفن.

ووفقا لما نشرته هيئة "بي بي سي"، يعد الهيكل العظمي أول بقايا مفصلية لإنسان "نياندرتال" يمكن العثور عليها خلال العقدين الأخيرين.

وقال باحثون إن الاكتشاف الجديد يوفر فرصة لدراسة "الممارسات الجنائزية"، للأنواع البشرية المفقودة، مع الاستعانة بأحدث التقنيات المتطورة.

A fantastic discovery in Kurdistan's Shanidar Cave: A complete, 70,000-year-old, Neanderthal skeleton was found. The first in 25 years. The place shows signs of a burial, refuting claims that Neanderthals were stupid or had no culture. Further research will now be conducted. pic.twitter.com/E9Od3gncR1 — Polla Garmiany ☀️ (@PollaGarmiany) February 18, 2020

وتتيح التقنيات الحديثة استكشاف كل شيء بداية من الحمض النووي القديم إلى طرق الوفاة.

وتم إطلاق اسم Shanidar Z ويقول الباحثون إن هناك أدلة قوية على أنه دفن عمدا.

وأوضح باحثون أنه خلال السنوات الأخيرة تم العثور على أدلة تؤكد أن إنسان "نياندرتال" كان أكثر تطورا مما يعتقد عنه.

وسبق لأثريون العثور على بقايا "نياندرتال" داخل نفس الكهف في فترة الخمسينيات والستينيات، ما يرجح استخدام كهف Shanidar كموقع لطقوس دفن متكررة للأموات، وبهذا يتأكد بلوغ إنسان "نياندرتال" مرتبة ثقافية أعلى.