فيديو... رد فعل مفاجئ من مسن يشل حركة لص حاول سرقته

حاول لص بريطاني سرقة مسن كان يقوم بسحب أموال من ماكينة صراف آلي، لكن رد فعل المجني عليه كان مفاجئا.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته شرطة ويلز، حاول سارق شاب سرقة أموال رجل مسن كان يسحب أموالا من جهاز الصراف الآلي.

Moment brave pensioner boxes his way out of attempted robbery at Cardiff cashpoint pic.twitter.com/DjhSuYbFiC — Francis (@francisobrienUK) February 18, 2020

وعند مباغتته، جاء رد فعل المسن شجاعا حيث أقبل على مواجهته واستعد بوضعية الملاكم، مطالبا السارق بالهجوم عليه وموجها له عددا من اللكمات، ما تسبب في إرباك اللص.

وبالفعل نجح الرجل المسن صاحب الـ77 عاما في إخافة مهاجمه، مجبرا إياه على الهروب.