عمرو سعد يوجه رسالة لابنه بمناسبة فيلم "صندوق الدنيا"

وجه الفنان المصري عمرو سعيد، رسالة لابنه "رابي"، بمناسبة أول بطولة سينمائية، التي يؤديها في فيلم "صندوق الدنيا".

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، استغل الفنان عمرو سعد أول بطولة سينمائية يشارك بها ابنه، ليوجه له رسالة، عبر "إنستغرام".

وعلق عمرو سعد على صورة نشرها لابنه، على إنستغرام قال فيها: "النجم الصغير رابي عمرو سعد، من العرض الخاص لفيلم صندوق الدنيا، اللي هو أحد أبطاله"، مضيفا: "مارضيش ياخدني معاه قال يعني مكسوف، بس أنا غلست عليه ونزلت بوست بردو، فخور بيك يا رابي، ومبروك لنجوم الفيلم".

ولفتت الصحيفة إلى أن أحداث فيلم "صندوق الدنيا"، تدور في منطقة وسط البلد، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وجيهان خليل، ومروة الأزلي وأحمد كمال، والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات.