سماعات الأذن تنهي حياة رجل في تايلند

عثر على شاب يبلغ من العمر 35 عاما ميتا في شقته بوسط تايلند يوم الاثنين 17 فبراير/شباط، واضعا سماعات الأذن الخاصة بهاتفه الذكي.

وجدت جثة سوباخت سارابون وهو مستلق على فراشه واضعا سماعة بأذنيه، ويعتقد بأنه قد عاد للمنزل بعد تدريب بكرة القدم قبل وقوع الحادث.

بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن جاره هو الذي اكتشف جثته بعدم طلبت منه صديقته السابقة زيارته لعدم رده على الاتصالات، ليقوم الجار رفقة عدد من الجيران باقتحام الشقة حيث عثروا على سارابون جثة هامدة.

ويشك عمال الطوارئ في أن سارابون تلقى صعقة كهربائية عبر سماعة الأذن، التي كانت متصلة بهاتفه الذكي الذي يجري شحنه، وقد أرسلوا جثمانه إلى المستشفى بعد ذلك لإجراء فحوصات التشريح قبل تأكيد سبب الوفاة.

يذكر بأن عدد من حالات الفواة حصلت بسبب سماعات الأذن، ففي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019، عثر على التايلندي سومتشاي سينغكورن، 40 عاماً، ميتا، مع آثار حروق على ذراعه ورقبته. ويعتقد أنه تعرض لصعقة كهربائية صادرة من هاتفه، الذي كان متصلا بالكهرباء لشحنه.