تسجيل
18:54 GMT20 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    العلماء يكشفون عن الغذاء الذي يطيل العمر

    5 قواعد ذهبية لفقدان الوزن إذا كنت فوق الـ40

    © CC0
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104428/76/1044287674.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202002201044619113-5-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8040/

    إن بلوغك سن الـ40 يحمل الكثير من الفوائد، منها اكتساب المزيد من الحكمة، وزيادة الوعي الذاتي وكذلك الثقة بالنفس، إلا أن خفض الوزن يمثل تحديا كبيرا.

    لكن مع اتباعك النصائح الخمسة التالية، المقدمة من أخصائية التغذية، سينثيا ساس، بحسب موقع "هيلث"، قد تؤتي ثمارها:

    التقدم في العمر
    © Photo / Pixabay
    6 أشياء تحدث لك عند بلوغك الـ40
    1) الكربوهيدرات 

    تعتبر الكربوهيدرات وقود الجسم، وأن قطع تزويده بها بمثابة حرمانه من عناصر غذائية هامة، كما أن الإقلاع عن الكربوهيدات بشكل تام، قد ينجم عنه آثارا جانبية لا ترغب في التعرض لها، مثل الإمساك والشعور بالإجهاد.

    ولكن بعد سن 40، قد تنخفض متطلبات الجسم اليومية للكربوهيدرات، ولكن مع استمرار فائدتها، فإن أفضل طريقة للتعامل معها، هي تحسين جودة ما يتم تناوله منها، (مثل قرع الجوز على الخبز المعالج)، والتفكير بها كإضافة أصغر للوجبة، بدلا من أن تكون هي الطبق الرئيسي.

    2) الكثير من الخضار

    تعود على ألا تخلو كل وجباتك من الخضار، ويوصى بتناول كوب كامل من الخضار غير النشوية في الإفطار، وكأسين على الأقل في كل غذاء وعشاء، وهذا سيوفر للجسم العناصر الغذائية القيمة، ويقي من الأمراض، وسيزيد من الشعور بالامتلاء، كما سيساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والأنسولين، وكذلك سهولة الهضم، وأخيرا وبالطبع المحافظة على الوزن.

    وتقول الطبيبة سينثيا ساس، إن "معظم النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 40 عاما يبالغن في التقليل من تناول خضرواتهن، وبحسب مركز السيطرة على الأمراض، فإن 9٪ فقط من البالغين يتناولون الحد الأدنى الموصى به، وهو تناول من كوبين إلى 3 أكواب من الخضار يوميا".

    ومن الممكن تناول الخضار يوميا بصور مختلفة، ما بين عصر حفنة منها ثم شربها، أو إضافتها إلى البيض، أو تناولها كما هي، مثل شرائح الخيار أو الفلفل الأحمر، كبديل للسندويتشات أو اللف في الغداء، كذلك من الممكن شوي الخضار على العشاء بكميات كبيرة، وجعلها أكبر مكونات الوجبة.

    3) الكحوليات

    تؤكد الطبيبة سينثيا ساس أن العديد من مرضاها، ممن تجاوزوا الـ40 عاما، لا يرون تحركا في الميزان إلا بعد حصولهم على هدنة من شرب الكحوليات.

    وإذا كنت من مدني الكحوليات،  فالتزم باستراتيجية محددة لشربها، مثل تخفبض تناولها بشكل تدريجي، والتوقف عنها حتى حلول عطلة نهاية الأسبوع، أو كبح استهلاكك اليومي إلى مرة واحدة كحد أقصى.

    4) لا تتبع حمية غذائية

    إن أطعمة الحمية، هي منتجات عالية المعالجة ومصنوعة من مواد كيميائية اصطناعية، مصممة لتكون منخفضة السعرات الحرارية أو الكربوهيدرات أو السكر أو الدهون، كما أنها تفسد شهيتك، وتسبب الالتهاب، وتغير البكتيريا الصحية في أمعائك المرتبطة بإدارة الوزن، كما تقول الطبيبة سينثيا ساس.

    كما أظهرت أبحاث أن التغيير من الأطعمة المصنعة إلى الأطعمة الكاملة العناصر الغذائية، يزيد من حرق السعرات الحرارية، وهو ما يعني أن تناول طعام حقيقي قد يساعدك على إنقاص وزنك حتى دون تقليل استهلاك السعرات الحرارية، وهنا يأتي دور العديد من الوجبات البديلة لوجبة منخفضة السعرات الحرارية، مثل حساء العدس اللذيذ وسلطة الأفوكادو، أو شرائح تفاح مغموسة في زبدة اللوز، أو بضع قطع من الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة.

    وتؤكد الطبيبة "ساس" أن قدان الوزن بشكل صحي ومستدام لا يتعلق بالحمية، وأن الاستمرار في حرمان والجسم من تناول عناصر مهمة يؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية.

    وفي النهاية، تنصح من هم فوق الـ40 عاما، بعدم التقليل من الأكل أو الإفراط في تناول الطعام، مع التركيز على نوع الأغذية التي يتناولونها وليس تقييد أنفسهم، قد يبدو الأمر مملا لكم، وليس حلا سريعا، ولكن ستشعرون بأنكم أفضل جسديا وعاطفيا على حد سواء.

    5) دلل نفسك بالشوكولاتة الداكنة

    للشوكولاتة الداكنة فوائد عديدة، إذ أن تناولها يوميا بمثابة علاج لكبح الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة، كما أنها تساعد على تقليل التوتر، فضلا عن أن إحدى الدراسات، بينت أن تناول حوالي نصف أونصة من الشوكولاتة الداكنة يوميا لمدة أسبوعين، يقلل من مستويات هرمونات الإجهاد.

    وتحتوي خمس مربعات من الشوكولاته الداكنة نسبة 70٪ على أقل من 250 سعرة حرارية، ومع ذلك توفر مضادات الأكسدة والألياف والمغنيسيوم، وهو معدن مرتبط بالاسترخاء وتحسين النوم والمزاج المعزز، ولذلك دلل نفسك بالشوكولاتة الداكنة كجزء من طقوسك اليومية.

    انظر أيضا:

    احذر... 8 أطعمة تسبب التسمم بعد تسخينها في الميكروويف
    أطعمة تسبب الصداع الشديد ابتعد عنها
    فواكه وأطعمة وأعشاب تعالج النحافة وتزيد الوزن
    تجنب هذه الأطعمة إذا كنت مصابا بنزلة برد
    5 أطعمة ومشروبات عليك تناولها بعد تبرعك بالدم
    الكلمات الدلالية:
    شوكولاتة, حمية غذائية, أخبار منوعات, منوعات, علوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أحد أفراد جيش الفتيان يتفقد المقاتلة من طراز لافوتشكين لا-7، الذي حارب بها بطل الاتحاد السوفيتي إيفان كوجيدوب، وأسقط 17 طائرة من طائرات العدو، في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو، 19 فبراير 2020
    تاريخ بطولي...معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى"
    بريطانيا تشدد على قواعد دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إليها
    بريطانيا تشدد على قواعد دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إليها
    الشركات الأكثر بيعا للهواتف الذكية في 2019
    الشركات الأكثر بيعا للهواتف الذكية في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك