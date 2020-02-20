ممثلة بريطانية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان

أعلنت جولي والترز، إحدى أشهر الممثلات البريطانيات، أنها خضعت لجراحة لاستئصال 30 سنتيمترا من القولون، وبدأت علاجا كيميائيا، بعد تشخيص إصابتها بمرض سرطان القولون في المرحلة الثالثة.

وذاع صيت والترز بعدما جسدت شخصية طالبة ناضجة تدرس لدى بروفيسور مدمن كحوليات يجسد شخصيته مايكل كين في فيلم (Educating Rita) "تعليم ريتا" في 1983، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت والترز إنها "في حالة جيدة للغاية".

ووصفت صدمتها عندما أخبرها طبيب أنها مريضة بالسرطان.

وقالت لـ"بي بي سي"، "قال لي: أخشى أنه سرطان، وتأثير ذلك كان الصدمة قبل أي شيء".

🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 | Julie Walters (Molly Weasley) vient d'annoncer avoir combattu un cancer de l'intestin. Cependant, après avoir subi une chirurgie et des traitements, elle déclare aller bien mieux et retourne même en promotion pour son dernier film.#HarryPotter pic.twitter.com/hq7ikoPDq3 — Le PotterTime (@Le_PotterTime) February 20, 2020

وتابعت "خضعت لفحص للتو وأعلم أنني شفيت".

وقالت "بي بي سي"، إن مرضها أدى لاستبعادها من بعض مشاهد فيلم (ٍSecret Garden) "الحديقة السرية" الذي يشاركها بطولته كولين فيرث ويعرض قريبا.