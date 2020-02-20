ممثلة بريطانية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان

وذاع صيت والترز بعدما جسدت شخصية طالبة ناضجة تدرس لدى بروفيسور مدمن كحوليات يجسد شخصيته مايكل كين في فيلم (Educating Rita) "تعليم ريتا" في 1983، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ووصفت صدمتها عندما أخبرها طبيب أنها مريضة بالسرطان.
وقالت لـ"بي بي سي"، "قال لي: أخشى أنه سرطان، وتأثير ذلك كان الصدمة قبل أي شيء".
🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 | Julie Walters (Molly Weasley) vient d'annoncer avoir combattu un cancer de l'intestin. Cependant, après avoir subi une chirurgie et des traitements, elle déclare aller bien mieux et retourne même en promotion pour son dernier film.#HarryPotter pic.twitter.com/hq7ikoPDq3— Le PotterTime (@Le_PotterTime) February 20, 2020
وتابعت "خضعت لفحص للتو وأعلم أنني شفيت".
وقالت "بي بي سي"، إن مرضها أدى لاستبعادها من بعض مشاهد فيلم (ٍSecret Garden) "الحديقة السرية" الذي يشاركها بطولته كولين فيرث ويعرض قريبا.
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