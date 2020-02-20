الموت يغيب عالم الكمبيوتر الذي اخترع "القص واللصق"

غيب الموت، أمس الأربعاء، عالم الكمبيوتر، لاري تيسلر، الذي ابتكر خاصية "القص" و"النسخ" و"اللصق"، عبر الحواسيب الآلية، عن عمر ناهز 74 عاما.

جعل تيسلر استخدام أجهزة الكمبيوتر أكثر سهولة لعدة أجيال، بسبب هذه الخاصية، التي تندرج تحت بند "التحرير غير المشروط"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وغردت شركة النسخ العالمية، "زيروكس"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أمس الأربعاء: "توفي لاري تيسلر، مخترع القص والنسخ واللصق، والبحث والاستبدال، والباحث السابق لدينا، الاثنين الماضي، الذي بسبب أفكاره الثورية سهّل من عملك اليومي".

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon — Xerox (@Xerox) February 19, 2020

ووُلد لاري تيسلر في مدينة نيويورك الأمريكية، ودرس بجامعة ستانفورد، حيث حصل على شهادة في الرياضيات عام 1965.

وفي عام 1973، انضم تيسلر إلى مركز "زيروكس" للأبحاث، في بالو ألتو، وهو قسم يعمل على تصنيع منتجات الكمبيوتر، وهناك، ابتكر مفاهيم ساعدت في جعل أجهزة الكمبيوتر أكثر سهولة في الاستخدام، ويتضمن ذلك نقل النص من خلال قصه ولصقه، بل وإدخال النص من خلال النقر على أي مكان والكتابة فقط.

واستمر لاري تيسلر في هذا العمل، عندما انضم إلى شركة "أبل" الأمريكية في عام 1980، وعمل هناك على مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك كمبيوتر "ليزا"، ومساعد نيوتن الرقمي الشخصي، وحواسيب "ماكنتوش".

وبعد أن غادر شركة "أبل" في عام 1997، شارك في تأسيس شركة برامج تعليمية، وشغل مناصب تنفيذية في شركتي "أمازون" و"ياهو"، قبل أن يعمل كمستشار مستقل في 2012.

وفي عام 2012، أكد لاري تيسلر في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه يستمتع بالعمل مع الشباب، وقال: "هناك عنصر قوي للغاية من الإثارة، هو أن تكون قادر على مشاركة ما تعلمته مع الجيل الجديد".