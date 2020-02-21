وفاة والدة المطرب السوري جورج وسوف

ونعت مجموعة من الفنانين والمشاهير الفقيدة وقدموا التعازي للمطرب السوري في تغريدات عبر موقع "تويتر" صباح اليوم الجمعة.
أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء🙏🏻— Nancy Ajram (@NancyAjram) February 21, 2020
قالت المطربة نانسي عجرم: "الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء". وقال الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان: "والدة أبو وديع في ذمة الله، أحر التعازي".
والدة أبو وديع، السيّدة فرحة،— نيشان (@Neshan) February 21, 2020
في ذِمَّة الله.
"ماما يا ماما"...
أحرّ التعازي لحبيب القلب
جورج وسّوف. pic.twitter.com/bvDZeNrSfP
وبحسب ما أوردته صحيفة "النهار"، تقام الصلاة على جثمان الراحلة في كنيسة مار الياس- كفرون رفقة بسوريا، في الثالثة من عصر اليوم الجمعة.
وتستقبل أسرة الراحلة، فرحة متعب الصدي، التعازي في صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والاثنين.
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