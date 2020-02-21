الكشف عن أهم الميزات الخفية للسماعات اللاسلكية "آيربودز"

كشف الخبراء عن القدرات الخفية، والتي لا يعرفها العديد من المستخدمين، للسماعات اللاسلكية من شركة "آبل" (AirPods).

وفقًا للخبراء، فإن الميزة الأكثر إثارة للاهتمام في السماعات اللاسلكية "AirPods" هي التوقف عن العمل إذا سقطت إحدى السماعات من الأذن.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستماع إلى الرسائل الواردة عبر المساعد الصوتي "سيري"، حيث يمكن تفعيل هذه الخاصية عبر الدخول إلى "الإشعارات" ومن ثم "الرسائل مع سيري".

كما تستطيع السماعات اللاسلكية أيضا إخطار المستخدم بالمكالمات الواردة، وفق موقع "وان".

وفي حال كان هاتفك متصلا مع السماعات، يمكنك استخدامهم كميكروفون. ومن أجل فعل ذلك ادخل إلى "الإعدادات" ومن ثم إلى "مركز التحكم" ومن ثم "إعدادات العناصر" واختر " Live Listen".