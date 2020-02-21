هبوط اضطراري لطائرة بلا عجلات...فيديو

اشتعلت النيران في طائرة صغيرة بعد أن هبطت في مطار دايتونا بيتش الدولي في فلوريدا أمس الخميس.

وتظهر في الفيديو النيران التي اندلعت من أسفل الطائرة وهي تنزلق على المدرج، قبل أن تتوقف بسلام.

وسارعت سيارات الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان احتراق الطائرة على المدرج، بعد أن اشتعلت النيران بأسفل جسم الطائرة.

ووفقًا لتقرير إخباري محلي، نقله موقع "ياهو"، قالت المتحدثة باسم المطار جوان ماجلي، إن شخصين كانا على متن السفينة تم إخراجهما سالمين من الطائرة.

وفتحت مدرجات المطار للعمل من جديد بعد ساعات قليلة من الحادثة، عقب إغلاقها بسبب أعمال التنظيف وسحب الطائرة وإزالة الوقود المنسكب.