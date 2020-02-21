فيسبوك تحتاج إلى صوتك... وظيفة جديدة

أعلنت "فيسبوك"، أمس الخميس، عن توفير وظيفة تعتمد في المقام الأول على الصوت.

وقالت إنها ستدفع المال لبعض مستخدميها، مقابل حصولها على تسجيلات صوتية لهم، والتي سيتم استخدامها للمساعدة في تحسين تقنية التعرف على الكلام، بحسب موقع "ذا فيرج".

يأتي عرض " فيسبوك "، بعد أن تم ضبطها إلى جانب شركات " أمازون " و"أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت"، وهي تستمع إلى التسجيلات الصوتية التي يرسلها مستخدموها، دون الحصول على إذن منهم، وذلك من أجل تحسين قدراتها في التعرف على الأصوات وتمييز الكلمات وتحويل الصوت إلى كتابة.

والوظيفة ضمن مشروع خاص بفيسبوك يدعى "Pronunciations" ضمن تطبيق "ViewPoints" للأبحاث التي تجريها، الذي كان يتيح للمستخدمين الإجابة عن بعض الاستبيانات والحصول على المال بالمقابل.

وستدفع "فيسبوك" للمستخدم، مقابل كل مقطع صوتي مسجل، 200 نقطة، ويمكن استبدال كل ألف نقطة بمبلغ 5 دولار، ما يعني أن التسجيل الواحد قيمته 1 دولار تقريبا.

ويشترط من أجل الانضمام للبرنامج، أن يكون المستخدم داخل الولايات المتحدة، وعمره 18 عاما وما فوق، ولديه 75 صديق على "فيسبوك" أو أكثر.

وتشمل المقاطع المسجلة نطق عبارة "Hey Portal"، وبعدها بضعة جمل، بالإضافة للأسم الأول لبعض أصدقائك، ما يشير إلى أن "فيسبوك" ترغب في تطوير قدراتها في مجال التعرف على الصوت، لجهازها المنزلي "Portal".

وتعد "فيسبوك" أنها لن تربط تسجيلات المستخدم الصوتية بملفه الشخصي، كما أنها لن تنشر هذا النشاط مع باقي تطبيقاتها، مثل "واتسآب" و"إنستغرام" دون الحصول على موافقة المستخدم.