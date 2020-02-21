أحمد حلمي يتبرع بمليون جنيه... فيديو

أعلن الفنان أحمد حلمي، أمس الخميس، عن تبرعه بمبلغ مليون جنيه مصري.

وأعلن حلمي عن تبرعه بالمبلغ، أمس الخميس، لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب الجديدة للقلب، التي يتم بناؤها حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء تبرع أحمد حلمي خلال مبادرة "صناع الأمل" في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عين حلمي سفيرا لها.

وقال الفنان المصري خلال تبرعه، أنه كان يتمنى أن يكون بالدولار الأمريكي وليس بالجنيه المصري.

وشاركت الإعلامية المصرية، منى الشاذلي، متابعيها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، لحظة إعلان أحمد حلمي، تبرعه بالمليون جنيه، وكتبت معها: "فخورة بك يا أحمد يا حلمي".

وأعرب أحمد حلمي عن سعادته، بتعيينه سفيرا لصناع الأمل، واعتزازه بكونه جزءا من فريق الأمل العربي، موجها الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة التي جمعت العرب على هدف مشترك.

وأعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رصد ريع الحفل الختامي لمبادرة "صناع الأمل" لصالح مشروع بناء مستشفى مجدي يعقوب الخيري لعلاج أمراض القلب في مصر، والذي سيعمل على توفير العلاج المجاني وإجراء أكثر من 12000 عملية جراحية سنويا لمرضى القلب في العالم العربي، وتحديدا الأطفال، الذين سيخصص المستشفى الجديد 70% من عملياته لهم دون مقابل، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما شهد الحفل تقديم مساهمات من عدد من رجال الأعمال والشركات في الإمارات لدعم إنشاء وتجهيز مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، فيما أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تقديم مساهمة لدعم المستشفى تساوي إجمالي مساهمات رواد الأمل من رجال الأعمال، ليتم مضاعفة المبلغ إلى 88 مليون درهم.

وقام حاكم دبي بتقليد البروفيسور مجدي يعقوب وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني، وإنجازاته الطبية والعلمية، التي منحت على مدى أكثر من 50 عاما الأمل والحياة للملايين من المرضى حول العالم.