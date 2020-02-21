بعد فوزه بأوسكار... خواكين فينيكس ينقذ بقرة وصغيرها... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطعا مصورا، للممثل الأمريكي، خواكين فينيكس، بعد مرور أقل من 48 ساعة على فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي.

ويقوم فينيكس في المقطع المصور، بإنقاذ بقرة وصغيرها، من الذبح بداخل مسلخ، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك دعما لأفكاره كشخص نباتي غير محب لتناول اللحوم.

وبعد الحصول على موافقة المدير التنفيذي للمسلخ على عدم ذبحهما، لتبنيه سياسة عدم ذبح الأبقار الأمهات وأطفالهن حديثي الولادة، اصطحب خواكين فينيكس البقرة وصغيرها إلى داخل شاحنته، متجها بهما إلى محمية للحيوانات.

وأطلق خواكين فينيكس على البقرة وصغيرها "ليبرتي" و"إنديغو".

يشار إلى أن خواكين فينيكس ألمح في خطاب قبوله لجائزة أوسكار، لما يحدث في العالم، قائلا: "ننهب الموارد من عالمنا الطبيعي من دون حق... نشعر بأننا مؤهلين لتلقيح بقرة بشكل اصطناعي، ثم بعد ذلك نسرق عجلها، رغم صرخات الألم، التي لا تخطئها العين... ثم نأخذ حليبها لوضعه في قهوتنا وفي حبوب إفطارنا".

وحاز فينيكس على جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي للعام الحالي، عن تجسيده لدور "الجوكر"، أشهر شرير في عالم قصص "دي سي" المصورة، وألد أعداء "باتمان"، في فيلم يحمل اسمه، من إخراج تود فيليبس.