فيديو صادم.. فتاة تفقد أعصابها في برنامج مسابقات وتكسر أنف منافس

فقدت فتاة أعصابها خلال مشاركتها في برنامج مسابقات لتلفزيون الواقع، لتعتدي على رجل منافس وتنطحه بقوة لتكسر أنفه.

وفشلت أنا ماريا بال، لاعبة فنون القتال المختلطة السابقة في الفوز بإحدى المسابقات خلال البرنامج الذي أقيم في رومانيا، لتصبت غضبها على لاعب منافس.

MMA dövüşçüsü Ana Maria Pal, Romanya'da düzenlenen Survivor yarışmasında rakibine kafa attı. pic.twitter.com/zcQ6gdVDZ0 — MMA Günlüğü (@mmagunlugu) February 21, 2020

ووجهت أنا نطحة مباغتة لأندري كيوبانو، والذي سقط على الأرض من شدة الألم ثم اكتشف فيما بعد أن أنفه قد كسر.

وفي إجراء سريع، تم طرد المصارعة السابقة من البرنامج لخرقها قوانين المسابقة وارتكاب سلوك غير رياضي.