ناسا تكشف عن مفاجأة وسط أفريقيا

نشرت وكالة "ناسا" صورة لما تم وصفه باكتشاف مثير في صحراء وسط أفريقيا.

ويظهر في الصورة ما كان ذات يوم بحيرة أكبر من بحر قزوين في وسط أفريقيا، تمتد مساحتها لـ150 ألف ميل مربع عبر الصحراء الكبرى.

ولاحظ الخبراء أن تقلص بحيرة "ميجا تشاد" إلى حجمها الحالي البالغ 137 ميلا مربعا، استغرق مئات السنين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Present-day #LakeChad is a shadow of its former self. But thousands of years ago it was a giant.



During its peak, Lake Mega Chad would have been 50% larger than all of the Great Lakes combined.https://t.co/Lw1oYE3HPe #maps #geology pic.twitter.com/oi3Pui8yhl — Joshua Stevens (@jscarto) February 17, 2020

وتقلص حجم البحيرة، التي تعبر حدود تشاد والنيجر ونيجيريا والكاميرون، أكثر فأكثر بسبب اندثار المياه العذبة منها.

واستعان الباحثون بصور الأقمار الصناعية لرسم خطوط ضفاف البحيرة المندثرة، وتحليل تراجع حجم "ميغا تشاد".