رغم قرار منعه من الغناء.. حمو بيكا يحيي حفلا في أمريكا

يستعد مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، لإحياء أول حفل له في أمريكا، يوم الثالث من أبريل/نيسان المقبل.

ويأتي ذلك رغم القرار الصادر من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بمنع حمو بيكا من الغناء وإحياء حفلات.

وقال منظم الحفل لصحيفة "الوطن" المصرية، إن حمو بيكا من أشهر مطربي المهرجانات في الوطن العربي وأمريكا وإنجلترا.

وتابع أن المواطنين في الولايات المتحدة يريدون رؤيته، لذلك تم تنظيم أول حفل له في أمريكا، كما أنه من المرتقب تنظيم حفل آخر في إنجلترا.

ومن المقرر أن يقام الحفل على أحد مسارح نيو جيرسي، ويبلغ سعر التذكرة 69 دولارا ما يعادل 1100 جنيه.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيا.

وجاء القرار عقب ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال داخل إستاد القاهرة.