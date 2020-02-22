فيديو.. مقنع حاول سرقة مطعم ليجد مفاجأة في انتظاره

ورصدت كاميرات المراقبة، الرجل المقنع وهو يحاول سرقة أموال المطعم من خلال تهديد العاملة، إلا أنه فوجئ باثنين من رواد المطعم يتصديان له.
A masked man attempted to rob a fast-food restaurant—but the only customers eating there were two married police officers on a date night.— ABC News (@ABC) February 20, 2020
They held him at gunpoint until he was arrested. https://t.co/V4M3HtLkGO pic.twitter.com/ROtQKBkxZ7
وأظهرت اللقطات رجلا وامرأة، كانا يجلسان في المطعم قاما بالتصدي للص، وتبين لاحقا أنهما ضابطي شرطة متزوجين حديثا.
وفي النهاية، خرج اللص مسرعا من المطعم فتبعه الضابطين وتم إلقاء القبض عليه.
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