فيديو.. مقنع حاول سرقة مطعم ليجد مفاجأة في انتظاره

وثق مقطع فيديو قيام رجل مقنع باقتحام إحدى المطاعم في ولاية كنتاكي الأمريكية لسرقته، إلا أنه قابل مفاجأة.

ورصدت كاميرات المراقبة، الرجل المقنع وهو يحاول سرقة أموال المطعم من خلال تهديد العاملة، إلا أنه فوجئ باثنين من رواد المطعم يتصديان له.

A masked man attempted to rob a fast-food restaurant—but the only customers eating there were two married police officers on a date night.



They held him at gunpoint until he was arrested. https://t.co/V4M3HtLkGO pic.twitter.com/ROtQKBkxZ7 — ABC News (@ABC) February 20, 2020

وأظهرت اللقطات رجلا وامرأة، كانا يجلسان في المطعم قاما بالتصدي للص، وتبين لاحقا أنهما ضابطي شرطة متزوجين حديثا.

وفي النهاية، خرج اللص مسرعا من المطعم فتبعه الضابطين وتم إلقاء القبض عليه.