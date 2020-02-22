فيديو صادم.. توجيه الاتهام بالإهمال لأم سعودية بسبب ما فعلته مع ابنتها

وجهت النيابة العامة في الرياض اتهاما إلى أم سعودية بالإهمال في حق طفلتها البالغة من العمر عامين ونصف.

ونشرت الأم مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للطفلة وهي تدخن الشيشة.

وتلقى مركز شرطة مدينة بريدة، بلاغا عن تعرض طفلة للإهمال من قبل والدتها وخالتها وتصويرها وهي تدخن الشيشة بقصد المزح.

واتهمت النيابة الوالدة بإهمال طفلتها وتهديد سلامتها وصحتها النفسية والجسدية، بموجب المادة الثالثة من نظام حماية الطفل.

وتم توجيه الاتهام إلى خالتها بإلحاق الضرر والتشهير، بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأحيلت القضية إلى المحكمة المختصة مع المطالبة بمعاقبة والدة الطفلة بعقوبة تعزيرية زاجرة وفقا للمادة 23 من نظام حماية الطفل، وسجن وتغريم خالة الطفلة وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وسيتم إغلاق حساب "سناب شات" الخاص بالمتهمة خالة الطفلة استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي نشر من خلاله مقطع الفيديو.