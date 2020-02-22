أصالة تكشف سرا عن طلاقها من طارق العريان... فيديو

كشفت المطربة السورية، أصالة نصري، ولأول مرة، عن سر متعلق بطلاقها من زوجها السابق المخرج، طارق العريان.

واعترفت أن "حبها الشديد للعريان وتعلقها به دفعها إلى اللجوء للطبيب النفسي"، بحسب تصريحاتها لـ"سكاي نيوز عربية".

وقالت أصالة: "الناس حافظين ضعفي وقوتي وانكساري وكرامتي.. من 25 عاما أنا مجموعة من هذه الأشياء، والفترة اللي غنيت فيها أغنية "شامخ" كنت حزينة ومكسورة وتعبانة نفسيا، وأتعالج عند طبيب نفسي، ولسة لحد دلوقتي لأني مريت بظروف سيئة أدت إلى انفصالي، اكيد مكنتش بحالة مستقرة وما صورته كان الحقيقة".

واختتمت حديثها قائلة: "حزنت بسبب انفصالي عن طارق العريان جدا كتير لأنه مش أي رجل.. لقد كنت متعلقة به كتير وأحبه.. الحب والعشق في حياتي مش سهل وأنا أحببته كتيرا".

وأعلنت أصالة نصري، مع مطلع عام 2020، انفصالها رسميا عن زوجها طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.