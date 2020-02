هكذا كرم "دجاج كنتاكي" كيم كارداشيان... بالصور

وأعد الفرع، لوحة مطلية بالذهب، مكتوب عليها بالفرنسية، ومكتوب عليها أن كيم كارداشيان وزوجها حضرا الأربعاء الماضي، الموافق 19 فبراير/ شباط الجاري، وتم تثبيتها على الكشك الذي وضعا من خلاله طلباتهما، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

Nouveau lieu de pèlerinage pour les fans de @KimKardashian de @kanyewest et de poulet. pic.twitter.com/dhV1xT296g — KFC France (@KFCFrance) February 20, 2020

وجاء تكريم "دجاج كنتاكي"، بعد تداول مقطع مصور لكيم كارداشيان وكانيى ويست، أثناء طلبهما من داخل الفرع، في مشهد وصفه العديدين أنه "لأمر رائع أن المليونيرات مثل الناس العاديين، لا يستطيعون مقاومة الطعام المقلي والمشبع بالدهون".

© REUTERS / BENOIT TESSIER لوحة مطلية بالذهب على كشك طلبات في أحد فروع مطاعم "دجاج كنتاكي" في العاصمة الفرنسية، يؤرخ لزيارة كيم كارداشيان وزوجها كانيى ويست، بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2020

وكانت كيم كارداشيان، شاركت صورة لزوجها، أثناء تناوله وجبه من "دجاج كنتاكي"، أثناء زيارتهما لدار الأزياء العالمية "جان بول غوتييه" في باريس".

JPG & KFC pic.twitter.com/tlmMZq2LAX — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 19, 2020

ولم يكتف "دجاج كنتاكي" باريس بتصميم لوحة ذهبية لتكريم زيارة كيم كارداشيان وزوجها، بل أخبرهما أنه صمم دلوا دعائيا لوجباته، مكتوب عليه عبارة "Me & My Girl Split the Buffet at KFC"، وهي المستوحاة من أغنية ويست "The the Sky".