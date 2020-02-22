رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها (18+)

منح جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، أحدث أفلام الممثلة، رانيا يوسف، "صندوق الدنيا"، تصنيفا عمريا 18 عاما وما فوق.

وفي أول تعقيب منها على ذلك القرار، قالت رانيا يوسف، إنها لا تعلم السبب وراء ذلك، وأنها مثل الجمهور تفاجأت بهذا التصنيف العمري، بحسب تصريحاتها لبرنامج "ET بالعربي".

من جانبه، أوضح مخرج الفيلم، عماد البهات، أن (18+) كان تصنيفا مبدئيا، ولكنه الآن يحمل تصنيف 16+.

وتابع: "بعض مشاهد الفيلم تتسم بالجرأة فعلا، ولكني أشكر الرقابة جدا لأنها لم تحذف أيا من مشاهده".

وفيلم "صندوق الدنيا"، من تأليف وإخراج عماد البهات، ومن بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وياسم سمرة، وصلاح عبد الله، ويعرض حاليا في دور العرض السينمائية.

يشار إلى أن آخر فيلم عرض لرانيا يوسف في دور العرض، هو "ريجاتا"، من إنتاج عام 2015، من بطولة عمرو سعد ومحمود حميدة، ومن إخراج محمد سامي.

وأصبحت رانيا يوسف محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018.