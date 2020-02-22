لحظات مدهشة لفيل يحاول الاستحمام... فيديو

يحاول فيل صغير، الاستحمام، بطريقة مدهشة، رصدها مقطع فيديو، أظهر محاولة الفيل الجلوس داخل إناء صغير.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، محاولات متكررة من الفيل الصغير، للاستحمام.

This baby elephant is adorable pic.twitter.com/jH5y1y7F0m — The Sun (@TheSun) February 22, 2020

وكانت إحدى محاولات الفيل، للاستحمام هي الجلوس إلى جوار الإناء، الموجود به الماء، ومحاولة سكب الماء على ظهره.

ثم يقوم الفيل بمحاولة أخرى، لغسل ساقيه، بوضع إحدى الساقين الأماميين داخل الإناء، والجلوس على الماء، محاولا إدخال الساق الأخرى، دون جدوى.

ويظهر الفيديو، محاولات متكررة من الفيل، للاستحمام، بطريقة مدهشة.