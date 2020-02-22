صور نادرة للوليد بن طلال من الطفولة

كشفت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال، اليوم السبت، عن صور نادرة لوالدها، وهو في سن صغيرة.

ويظهر الوليد بن طلال في الصور، وهو يرتدي البشت، وبدت عليه علامات الجدية والفرح بهذا الزي.

وعلقت الأميرة ريم بن الوليد على الصور بالقول: "الوالد الله يحفظه في صغره".

وحظيت الصور النادرة بانتشار واسع عبر موقع "تويتر"، وتم إعادة نشرها (ريتويت) وصاحبها تعليقات تشيد بأناقة الوليد بن طلال منذ صغره واهتمامه بمظهره وهندامه منذ الطفولة.

من يوم يومه وهو انيق ابو خالد — رجل (@aooaiioo) February 22, 2020

وللوليد بن طلال ابن هو خالد وابنة هي ريم، وأنجبهما من زوجته السابقة، الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.